Cartabia: “Noi chiamati a costruire il nostro ponte di Genova della giustizia. Obiettivi davvero impegnativi” (Di lunedì 28 giugno 2021) “Non dimentichiamo il ponte di Genova ricostruito in due anni con un cantiere che ha lavorato giorno e notte anche in piena pandemia, noi siamo chiamati a costruire il nostro ponte di Genova della giustizia“. Così la ministra della giustizia Marta Cartabia intervenendo al Palazzo di giustizia di Milano per presentare l’Ufficio del processo e iniziando il suo “viaggio” nei distretti delle corti d’appello italiane. “Gli Obiettivi sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) “Non dimentichiamo ildiricostruito in due anni con un cantiere che ha lavorato giorno e notte anche in piena pandemia, noi siamoildi“. Così la ministraMartaintervenendo al Palazzo didi Milano per presentare l’Ufficio del processo e iniziando il suo “viaggio” nei distretti delle corti d’appello italiane. “Glisono ...

