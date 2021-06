(Di lunedì 28 giugno 2021) "Non dimentichiamo ildiricostruito in due anni con un cantiere che ha lavorato giorno e notte anche in piena pandemia, noi siamo chiamati ail nostrodidella ...

Advertising

TgLa7 : #Cartabia, dobbiamo costruire 'ponte Genova' giustizia 'In 5 anni ridurre tempi processi civili e penali' - LegaSalvini : ?? ADNKRONOS: «CARTABIA: 'MAGISTRATURA IN CRISI DI CREDIBILITÀ. Dobbiamo fare di tutto perché il giudice torni ad es… - Adnkronos : 'Dobbiamo fare di tutto perché il giudice torni ad essere con quella statura che la #Costituzione gli chiede'. - CorriereQ : Cartabia, dobbiamo costruire ‘ponte Genova’ giustizia - ALBERTINIGabry : RT @HuffPostItalia: Cartabia:'Dobbiamo costruire il nostro ponte di Genova della giustizia' -

Ultime Notizie dalla rete : Cartabia dobbiamo

Lo ha detto la ministra della Giustizia Martaintervenendo al Palazzo di Giustizia di ... "Gli obiettivi sono davvero impegnativi - ha aggiunto - in 5 anniabbattere del 25% i tempi ...scrivere una nuova pagina della giustizia italiana per ridare credibilità al sistema e ..., concludere riforme entro luglio, non difendere status quo Torino. Trovato morto in cantina ..."Non dimentichiamo il ponte di Genova ricostruito in due anni con un cantiere che ha lavorato giorno e notte anche in piena pandemia, noi siamo chiamati a costruire il nostro ponte di Genova della giu ..."Una giustizia che arranca diventa l'immagine di un Paese che non cresce": ecco le parole della ministra. Ascoltate ...