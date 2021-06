Carole Middleton | che «ha un’enorme influenza su Kate e William»

(Di lunedì 28 giugno 2021) «Una potenza dietro al trono». Così Phil Dampier, celebre biografo reale, ha etichettato Carole Middleton, madre della futura regina consorte, Kate. «È una donna forte che proviene da un ambiente umile», ha spiegato l’esperto al Sun. «Ha costruito il suo successo attraverso il sacrificio, ha una spina dorsale d’acciaio. È un vero punto di riferimento sia per la figlia che per il genero, il principe William».

