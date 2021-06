Carlo Ancelotti nel mirino del fisco spagnolo: è nella blacklist dei “grandi inadempienti” per 1,4 milioni di tasse non pagate (Di lunedì 28 giugno 2021) Carlo Ancelotti finisce nel mirino dell’Agenzia delle entrate della Spagna per 1,4 milioni di euro di tasse arretrate. Come riporta El Pais, l’allenatore del Real Madrid è entrato nella lista dei grandi inadempienti pubblicata dal fisco spagnolo per il settimo anno consecutivo, in virtù di una riforma voluta dal governo di Mariano Rajoy. I nomi dei contribuenti che hanno pendenze superiori al milione di euro con l’Agenzia delle Entrate fu una delle novità introdotte con la riforma della legge sul fisco e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021)finisce neldell’Agenzia delle entrate della Spagna per 1,4di euro diarretrate. Come riporta El Pais, l’allenatore del Real Madrid è entratolista deipubblicata dalper il settimo anno consecutivo, in virtù di una riforma voluta dal governo di Mariano Rajoy. I nomi dei contribuenti che hanno pendenze superiori al milione di euro con l’Agenzia delle Entrate fu una delle novità introdotte con la riforma della legge sule ...

