Cari populisti pentiti | per liberarci dal Covid serve il vostro aiuto

(Di lunedì 28 giugno 2021) In uno sconsolatissimo articolo pubblicato qualche giorno fa sul Wall Street Journal, William Galston, già senior fellow presso la Brookings Institution, ha provato a ragionare in modo non ideologico intorno a un tema che da qualche settimana a questa parte sta preoccupando gli Stati Uniti. Il tema affrontato dal conservatore William Galston, sulle pagine di un giornale conservatore come il Wall Street Journal, riguarda una domanda difficile da non porsi in una stagione come quella attuale in cui il quesito centrale sulla campagna di vaccinazione non riguarda più il perché i vaccini non ci sono ma riguarda il perché i vaccini non si fanno. Il 22 giugno, il coordinatore della task force ...