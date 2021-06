Carcere Santa Maria Capua Vetere, misure cautelari per poliziotti (Di lunedì 28 giugno 2021) È in corso un’operazione di polizia giudiziaria per l’esecuzione di misure cautelari, emesse dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale procura della Repubblica, nei confronti di appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, in relazione agli eventi avvenuti al Carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020. Alle ore 11.00 odierne il procuratore terrà una conferenza stampa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 giugno 2021) È in corso un’operazione di polizia giudiziaria per l’esecuzione di, emesse dal gip del Tribunale di, su richiesta della locale procura della Repubblica, nei confronti di appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, in relazione agli eventi avvenuti aldiil 6 aprile 2020. Alle ore 11.00 odierne il procuratore terrà una conferenza stampa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Phil_di_Fer : RT @Battiture2: Stamattina 52 misure cautelari per le #torture nel #carcere di SantaMariaCapuaVetere. - Casertasette : CASERTA, PESTAGGI NEL CARCERE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE: ARRESTATI AGENTI - BOLSCEVITA : RT @valeriorenzi: Almeno una parte dei (presunti per carità)picchiatori e torturatori del carcere di Santa Maria Capua Vetere che hanno mas… - stop_fake_news_ : AGI - I carabinieri di Caserta stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di appartenenti al corpo di Polizia… - UDisattivata : RT @valeriorenzi: Ecco di cosa parliamo: quella che sembra una vendetta messa in campo dallo Stato -