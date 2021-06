Canada, gli attacchi alle chiese e quelle ferite mai rimarginate: storia e numeri degli orrori sui bambini nativi (Di lunedì 28 giugno 2021) Con le due di ieri diventano quattro le chiese cattoliche bruciate nella regione della Columbia Britannica in Canada. E il collegamento con il ritrovamento delle tombe senza nome di bambini nativi nelle ex scuole di rieducazione appare palese. Mentre il premier Justin Trudeau ha chiesto a Papa Francesco di fare chiarezza e ha paventato azioni legali nel caso in cui la Chiesa non fornisse i documenti in suo possesso. Intanto però nessuna rivendicazione del gesto è arrivata, mentre le Giubbe Rosse, la polizia a cavallo del Canada, parlano per ora di indagini che procedono «in tutte le direzioni». Le ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 giugno 2021) Con le due di ieri diventano quattro lecattoliche bruciate nella regione della Columbia Britannica in. E il collegamento con il ritrovamento delle tombe senza nome dinelle ex scuole di rieducazione appare palese. Mentre il premier Justin Trudeau ha chiesto a Papa Francesco di fare chiarezza e ha paventato azioni legali nel caso in cui la Chiesa non fornisse i documenti in suo possesso. Intanto però nessuna rivendicazione del gesto è arrivata, mentre le Giubbe Rosse, la polizia a cavallo del, parlano per ora di indagini che procedono «in tutte le direzioni». Le ...

GiaSilvestrini : RT @MgMidu: In Canada i fiumi travolgono gli argini per il rapido scioglimento delle coperture nevose dovuta alla eccezionale ondata di ca… - gonufrio : RT @MgMidu: In Canada i fiumi travolgono gli argini per il rapido scioglimento delle coperture nevose dovuta alla eccezionale ondata di ca… - MgMidu : In Canada i fiumi travolgono gli argini per il rapido scioglimento delle coperture nevose dovuta alla eccezionale… - KZeneise : La ribellione dei nativi, è inevitabile dopo quello che gli è stato fatto. Canada, altre due chiese in fiamme dopo… - TonusAldo : RT @affari_politici: Chiese cattoliche bruciate in Canada dopo il ritrovamento delle tombe di bambini nativi. Gli atti di vandalismo sarebb… -