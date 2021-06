Campania, Muscarà lancia l’allarme: “Ai Campi Flegrei si rischia un sisma (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Il 26 giugno scorso a Strasburgo abbiamo assistito a un caso emblematico di terremoto indotto. All’origine di una scossa di magnitudo 4.4 sono stati i lavori di un impianto geotermico che aveva già provocato altre scosse e che è della stessa natura dei fenomeni generati dal progetto di trivellazione Geogrid, dal costo di oltre 4 milioni di euro, bloccato lo scorso anno a Pozzuoli a seguito dell’esplosione di un geyser e che oggi si vorrebbe riprendere. È evidente che siamo di fronte a un rischio annunciato per l’intera popolazione dell’area flegrea. In considerazione di un’evidente pericolosità di sperimentazioni di questo tipo, ho presentato, nei ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Il 26 giugno scorso a Strasburgo abbiamo assistito a un caso emblematico di terremoto indotto. All’origine di una scossa di magnitudo 4.4 sono stati i lavori di un impianto geotermico che aveva già provocato altre scosse e che è della stessa natura dei fenomeni generati dal progetto di trivellazione Geogrid, dal costo di oltre 4 milioni di euro, bloccato lo scorso anno a Pozzuoli a seguito dell’esplosione di un geyser e che oggi si vorrebbe riprendere. È evidente che siamo di fronte a un rischio annunciato per l’intera popolazione dell’area flegrea. In considerazione di un’evidente pericolosità di sperimentazioni di questo tipo, ho presentato, nei ...

