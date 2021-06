Cambio ai vertici di Bosch Gmbh e Bosch Industrietreuhand KG

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 giugno 2021) STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Dal 1° gennaio 2022, in seguito a una lunga pianificazione, la responsabilità della gestione dipasserà a una nuova generazione.Franz Fehrenbach, Presidente del Consiglio di sorveglianza e di RobertKG lascerà il suo incarico e sarà sostituito da Stefan Asenkerschbaumer. Volkmar Denner lascerà il ruolo di Presidente del Board of Management a Stefan Hartung. Come consulente scientifico del Gruppo, Denner si dedicherà alla ricerca nel campo della tecnologia quantistica. Christian Fischer sarà il nuovo ...