Caldo africano | a Roma e Milano 35Â°C e c' è chi toccherà i 40Â° | tre città ' rosse' | ecco l' evoluzione

Caldo africano, a Roma e Milano 35°C (e c'è chi toccherà i 40°): tre città 'rosse', ecco l'evoluzione (Di lunedì 28 giugno 2021) Ancora Caldo e temperature oltre i 40 gradi. Le nel nostro Paese raccontano che da , passando per fino al Sud, la settimana sarà sulla falsa riga della scorsa. L'ondata calda nordafricana sul ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 giugno 2021) Ancorae temperature oltre i 40 gradi. Le nel nostro Paese raccontano che da , passando per fino al Sud, la settimana sarà sulla falsa riga della scorsa. L'ondata calda nordafricana sul ...

Advertising

SkyTG24 : Allerta caldo africano sull’Italia, punte di 46 gradi al Sud: primi 'bollini rossi' - repubblica : ?? Meteo, il caldo africano non indietreggia: al Sud previsti 46 gradi. Oltre i 35° al Centro-Nord - ilmeteoit : iLMeteo e #SKY-Tg24: #Lorenzo #Tedici illustra in #Video le #Previsioni per i prossimi giorni - arosamor : RT @mdimagritt: Per quanto tempo ancora certo giornalismo continuerà a chiamare “africano” un tipo di caldo che da almeno 20 anni è perfett… - filotesa : RT @pirata_21: Il caldo africano è l'unico che riesce a metterci in ginocchio. -