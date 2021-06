Calciomercato Venezia | ufficiale l’arrivo di Ebuehi dal Benfica Il comunicato

(Di lunedì 28 giugno 2021)di Tyronnedal. Ildel club Ilha ufficializzato un colpo di mercato. Si tratta di Tyronne, terzino destro classe 1995 di proprietà delche nell’ultima stagione ha giocato con la maglia del Twente, in Eredivisie. «FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con SLper il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale con obbligo di riscatto in ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #Venezia: per il centrocampo chiesto #Schiattarella al #Benevento - LeBombeDiVlad : ???? #Venezia, #Ebuehi è il nuovo terzino destro ?? La firma è arrivata #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - kawasnn : RT @DiMarzio: #Venezia, arriva #Ebuehi: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: UFFICIALE: Venezia, preso Tyronne Ebuehi in prestito dal Benfica - psb_original : Benevento, Schiattarella nel mirino del Venezia: le ultime #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Venezia

SerieBnews.com

Commenta per primo Ilingaggia Tyronne Ebuehi dal Benfica , il comunicato:FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l'accordo con SL Benfica per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale con obbligo di riscatto in caso di ...: il club veneto si inizia a muovere sul mercato e avrebbe chiesto Pasquale Schiattarella al Benevento Inizia a muoversi sul mercato ildi Paolo Zanetti. Come riporta ...Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con SL Benfica per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale con obbligo di riscatto in caso di perman ...(ANSA) - VENEZIA, 28 GIU - Il difensore Tyronne Ebuehi, 26 annni, entra a far parte della rosa del Venezia la formula del prestito annuale con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A dal.