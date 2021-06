Calciomercato Venezia: tentativo per Schiattarella del Benevento (Di lunedì 28 giugno 2021) Calciomercato Venezia: il club veneto si inizia a muovere sul mercato e avrebbe chiesto Pasquale Schiattarella al Benevento Inizia a muoversi sul mercato il Venezia di Paolo Zanetti. Come riporta Gianluca Di Marzio la formazione lagunare a messo nel mirino un rinforzo per il centrocampo: si tratta di Pasquale Schiattarella. Il Venezia ha chiesto il giocatore al Benevento, club che detiene il cartellino di Schiattarella che ha ancora un anno di contratto con la società del presidente Vigorito. Il centrocampista è in Campania da due anni e – ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021): il club veneto si inizia a muovere sul mercato e avrebbe chiesto PasqualealInizia a muoversi sul mercato ildi Paolo Zanetti. Come riporta Gianluca Di Marzio la formazione lagunare a messo nel mirino un rinforzo per il centrocampo: si tratta di Pasquale. Ilha chiesto il giocatore al, club che detiene il cartellino diche ha ancora un anno di contratto con la società del presidente Vigorito. Il centrocampista è in Campania da due anni e – ...

