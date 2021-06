Calciomercato Roma, Spinazzola fa impazzire l’Europa: su di lui anche il Chelsea (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Chelsea di Tuchel ha messo nel proprio mirino il terzino della Roma: tra i migliori in campo nelle ultime quattro gare dell'Italia Leggi su mediagol (Di lunedì 28 giugno 2021) Ildi Tuchel ha messo nel proprio mirino il terzino della: tra i migliori in campo nelle ultime quattro gare dell'Italia

Advertising

Gazzetta_it : Roma, l'intesa con Rui Patricio c'è, ma resta ancora distanza tra i giallorossi e il Wolverhampton #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato #Roma, idea #Demiral in difesa: la #Juventus chiede 40 milioni di euro - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Roma, continua la trattativa per #Kostic. In uscita si parla con l'#OlympiqueMarsiglia - gabriel1919__ : Mi è arrivata una bomba: Suggestione Lautaro per la Roma Piace molto a Mourinho e ai Friedkin. #Calciomercato #ASRoma - sportli26181512 : Calciomercato Roma, le cifre dell'affare Rui Patricio: La richiesta del Wolverhampton era alta, 15 milioni di...… -