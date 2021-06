Calciomercato Napoli, il punto della situazione sulla squadra di Spalletti (Di lunedì 28 giugno 2021) Calciomercato Napoli, analizziamo la situazione attuale del club azzurro. Il Calciomercato è entrato ormai nel vivo ed alcune squadre di Serie A hanno già ufficializzato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 28 giugno 2021), analizziamo laattuale del club azzurro. Ilè entrato ormai nel vivo ed alcune squadre di Serie A hanno già ufficializzato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

giusarmi : RT @enzogoku69: ??Minchia 1 anno a scartevetrare raccontando che lo vuole il #Milan e che lo trattava per averlo in prestito come vice #Her… - LucianoSalvaci : RT @Gazzetta_it: #Calciomercato #Benzema a #DeLaurentiis: 'Io vecchio? Tu sei matto' - BTwoEl : Il 'vecchio' #Benzema ?????????????????? Meglio Petagna e Milik effettivamente ?????? #EURO2020 #FRASUI #Fra #Sui - MaCheEmozione : RT @Gazzetta_it: #Calciomercato #Benzema a #DeLaurentiis: 'Io vecchio? Tu sei matto' - pasquale_caos : RT @Gazzetta_it: #Calciomercato #Benzema a #DeLaurentiis: 'Io vecchio? Tu sei matto' -