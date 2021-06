Calciomercato Milan – Yazici offerto ai rossoneri, Maldini ci pensa (Di lunedì 28 giugno 2021) Il profilo di Yusuf Yazici piace molto al Milan. Sembra che l'entourage del giocatore stia provando a offrirlo ai rossoneri: Maldini ci pensa Leggi su pianetamilan (Di lunedì 28 giugno 2021) Il profilo di Yusufpiace molto al. Sembra che l'entourage del giocatore stia provando a offrirlo aici

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Il punto sulle trattative in entrata - SkySport : Milan, Brahim Diaz verso la conferma: trattativa in via di definizione con il Real Madrid #SkyCalciomercato… - DiMarzio : #Calciomercato, il punto sui movimenti del #Milan: da Odriozola a Junior Firpo, passando per Brahim Diaz - romaforever_it : CALCIOMERCATO Roma, nuova pretendente per Florenzi: spunta anche il Milan - sportli26181512 : Dalot si prende anche il Portogallo: la situazione sul ritorno al Milan -