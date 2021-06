Calciomercato Milan – Van de Beek nella lista dei cedibili dello United (Di lunedì 28 giugno 2021) Le ultime sul Calciomercato del Milan: Solskjaer, tecnico del Manchester United, avrebbe inserito Van de Beek nella lista dei cedibili Leggi su pianetamilan (Di lunedì 28 giugno 2021) Le ultime suldel: Solskjaer, tecnico del Manchester, avrebbe inserito Van dedei

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato Milan: idea Sabitzer. L'austriaco non rinnova col Lipsia Secondo quanto riportato dalla Bild, il Milan avrebbe messo gli occhi su Sabitzer, centrocampista visto all'opera con l'Austria Secondo quanto riportato dalla Bild, il Milan avrebbe messo gli occhi su Sabitzer, centrocampista visto all'opera con l'Austria. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Lipsia nel giugno del 2022 e non sembra intenzionato a rinnovare.

MIlan, idea Coutinho in prestito Commenta per primo Arrivano voci dalla Spagna secondo le quali il Milan starebbe pensando a Philippe Coutinho, in uscita dal Barcellona , e Tuttosport parla della possibilità che il brasiliano possa arrivare in rossonero con la formula del prestito. L'ostacolo ...

Calciomercato Milan, fretta per Damsgaard Corriere dello Sport Donnarumma: "Sogno il Pallone d'oro. Al Milan ambiente incredibile" Milano, 28 giugno 2021 – Protagonista in questa prima parte dell'Europeo con la casacca dell'Italia, Gianluigi Donnarumma ha concesso una lunga intervista al sito della Redbull, nella quale ha confida ...

