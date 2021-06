Calciomercato Milan, trovata l’intesa per il ritorno di Diaz (Di lunedì 28 giugno 2021) Calciomercato Milan: il ritorno di Brahim Diaz è vicinissimo. Il club rossonero avrebbe trovato l’accordo con il Real Madrid Brahim Diaz è vicinissimo al ritorno in rossonero. Il Milan, stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina avrebbe trovato l’accordo con il Real Madrid. Lo spagnolo arriverebbe in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro e contro-riscatto a favore delle Merengues. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021): ildi Brahimè vicinissimo. Il club rossonero avrebbe trovato l’accordo con il Real Madrid Brahimè vicinissimo alin rossonero. Il, stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina avrebbe trovato l’accordo con il Real Madrid. Lo spagnolo arriverebbe in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro e contro-riscatto a favore delle Merengues. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Il punto sulle trattative in entrata - SkySport : Milan, Brahim Diaz verso la conferma: trattativa in via di definizione con il Real Madrid #SkyCalciomercato… - DiMarzio : #Calciomercato, il punto sui movimenti del #Milan: da Odriozola a Junior Firpo, passando per Brahim Diaz - Cucciolina96251 : RT @Bertolca10: Dopo Calhanoglu, l'Inter ci riprova per un altro giocatore del Milan. Frank #Kessie, in scadenza nel 2022 non ha ancora tro… - RadioFebbrea90 : #Mercato #Milan /Raffica di notizie: intesa trovata, ma c'è una gran paura -