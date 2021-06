Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo | Beffa dalla Premier (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Milan potrebbe veder sfumare uno degli obiettivi messi nel mirino: il terzino sembrerebbe essere destinato alla Premier League Il Milan pianifica il Calciomercato estivo mettendo nel mirino quei calciatori… L'articolo Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo Beffa dalla Premier è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 28 giugno 2021) Ilpotrebbe vederre uno degli obiettivi messi nel mirino: il terzino sembrerebbe essere destinato allaLeague Ilpianifica ilestivo mettendo nel mirino quei calciatori… L'articoloè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Il punto sulle trattative in entrata - SkySport : Milan, Brahim Diaz verso la conferma: trattativa in via di definizione con il Real Madrid #SkyCalciomercato… - DiMarzio : #Calciomercato, il punto sui movimenti del #Milan: da Odriozola a Junior Firpo, passando per Brahim Diaz - KunGrax : RT @MilanNewsit: SportMediaset - Rinnovo Kessie: trattativa in corso, ma c'è distanza tra domanda e offerta - AdamSinurat : RT @cmdotcom: #Milan, non solo #Giroud: #Maldini fa partire la missione #Jovic con il Real -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato Milan, sfida a Inter e Juve per l'azzurro Ma il Milan guarda anche alle alternative. Qualora l'affare per il giovane portoghese non dovesse andare in porto, attenzione alla pista che porta ad Odriozola. L'asse con il Real è davvero caldo e ...

Juventus, incerto futuro Cristiano Ronaldo: Psg alla finestra Ancora più improbabili le opzioni MLS e Qatar, a quota 22, mentre ancora più ridotte, in uno scenario pressoché fantascientifico, la quota relativa ad un eventuale approdo a Milan o Inter, pari a 100 ...

Calciomercato Milan, fretta per Damsgaard Corriere dello Sport Ibrahimovic, uscito il trailer di "I Am Zlatan" L'infanzia in Svezia, le giovanili al Malmoe, l'incontro con Mino Raiola. C'è questo e molto altro nel film I Am Zlatan, in uscita il prossimo 10 settembre a Stoccolma e poi in autunno in tutto il mon ...

Milan, rinnovo Calabria: partita la prima offerta al terzino Milan, si cerca l'intesa per il rinnovo di Calabria: è stata fatta una prima offerta al terzino rossonero Davide Calabria è ormai diventato uno dei punti ...

