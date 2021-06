Calciomercato Milan: Sfuma Junior Firpo, il suo futuro sarà in Premier League (Di martedì 29 giugno 2021) La ricerca del vice Theo Hernández continuerà ancora per la squadra rossonera. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, il tassello mancante della retroguardia rossonera, individuato in Junior Firpo, si trasferirà al Leeds in Premier League, alla corte di Marcelo “El Loco” Bielsa. Accordo trovato col Barcellona. Ora mancano solo gli ultimi dettagli da dover sciogliere tra le due società ma, salvo clamorosi colpi di scena, il terzino dominicano classe ’96 verrà ceduto a titolo definitivo sulla base 15 milioni di euro più bonus. Storia e caratteristiche del giocatore Un giovanissimo ... Leggi su rompipallone (Di martedì 29 giugno 2021) La ricerca del vice Theo Hernández continuerà ancora per la squadra rossonera. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, il tassello mancante della retroguardia rossonera, individuato in, si trasferirà al Leeds in, alla corte di Marcelo “El Loco” Bielsa. Accordo trovato col Barcellona. Ora mancano solo gli ultimi dettagli da dover sciogliere tra le due società ma, salvo clamorosi colpi di scena, il terzino dominicano classe ’96 verrà ceduto a titolo definitivo sulla base 15 milioni di euro più bonus. Storia e caratteristiche del giocatore Un giovanissimo ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Milan, sfida a Inter e Juve per un nazionale 1 C'è anche il Milan su Alessandro Florenzi . Come scrive La Nazione , sul laterale, di proprietà della Roma , rientrato dal prestito al Psg , ci sono i rossoneri, oltre a Inter e Juventus .

Milan, uomini contati per Pioli: il tecnico perde i pezzi e aspetta rinforzi ... il Milan sta provando a chiudere per lo spagnolo e la fumata bianca è davvero vicino ma anche lui potrebbe partire per Tokyo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ...

Calciomercato Milan, fretta per Damsgaard Corriere dello Sport Sorpresa Pobega: è nel mirino dell'Atalanta Tommaso Pobega, centrocampista del Milan ma nell'ultima stagione allo Spezia, è il nuovo obiettivo dell'Atalanta di Gasperini.

Sky - Milan, Pisa e Ascoli su Lorenzo Colombo Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 del Milan che ha speso gli ultimi sei mesi in prestito alla Cremonese, piace a Pisa e Ascoli in Serie B. A riportarlo è Gianluca Di Marzio ...

