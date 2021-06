Calciomercato Milan – Pedullà: “Berardi può partire, c’è anche la Lazio” (Di lunedì 28 giugno 2021) Domenico Berardi potrebbe lasciare il Sassuolo in questa sessione di Calciomercato. In prima fila ci sono Milan e Lazio: si delinea un duello Leggi su pianetamilan (Di lunedì 28 giugno 2021) Domenicopotrebbe lasciare il Sassuolo in questa sessione di. In prima fila ci sono: si delinea un duello

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Inter, nuovo sgambetto al Milan: dopo Calhanoglu, un altro rossonero a zero Il Milan si è spinto sino ad offrirne 3,8 milioni ; un aumento sostanziale considerando che Franck ne percepisce attualmente 2,2 milioni. C'è un braccio di ferro in corso, con una distanza non facile ...

Calciomercato Milan, trovata l'intesa per il ritorno di Diaz Calciomercato Milan: il ritorno di Brahim Diaz è vicinissimo. Il club rossonero avrebbe trovato l'accordo con il Real Madrid Brahim Diaz è vicinissimo al ritorno in rossonero. Il Milan, stando a ...

Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, è stallo: l’Inter ci prova Pianeta Milan Napoli, la Gazzetta: “Offerta da 8 milioni per Kaio Jorge: il Milan da giorni…” Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli si sta muovendo seriamente per Kaio Jorge. La stellina brasiliana del Santos è nel mirino: “Il Milan si è mosso da giorni, ecco perché il Napoli accelera: Gi ...

Calciomercato Milan, occhi su Damsgaard: i dettagli Milan, si tratta per Damsgaard. Il Milan ha già fatto più di un sondaggio per Damsgaard. Alla società rossonera piace molto il talento della Sampdoria e vorrebbe muoversi prima ...

