Calciomercato Milan, lotta contro Ancelotti: Maldini tenta il sorpasso (Di lunedì 28 giugno 2021) Un nome che è terminato sui tavoli importanti di rossoneri e spagnoli. Il Calciomercato del Milan, con le sue trame intricate, dovrà impattare sulle mire espansionistiche del Real Madrid dell’amato Carlo Ancelotti che, qualche settimana fa, si è legato per la seconda volta in carriera ai Blancos della Capitale iberica. Ma qual è il calciatore che diventerà il motivo del contendere tra i due colossi europei? Diego Dalot. Il portoghese lo scorso anno ha giocato in prestito proprio a Milano e Paolo Maldini vorrebbe riconfermarlo. Calciomercato Milan, lotta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Un nome che è terminato sui tavoli importanti di rossoneri e spagnoli. Ildel, con le sue trame intricate, dovrà impattare sulle mire espansionistiche del Real Madrid dell’amato Carloche, qualche settimana fa, si è legato per la seconda volta in carriera ai Blancos della Capitale iberica. Ma qual è il calciatore che diventerà il motivo del contendere tra i due colossi europei? Diego Dalot. Il portoghese lo scorso anno ha giocato in prestito proprio ao e Paolovorrebbe riconfermarlo....

