Calciomercato Milan – Badé nel mirino: il Lens rifiuta 15 milioni dal Rennes (Di lunedì 28 giugno 2021) Loic Badé, 21enne difensore del Lens, è un obiettivo concreto del Milan. Il club francese, però, ha già rifiutato un'offerta da 15 milioni Leggi su pianetamilan (Di lunedì 28 giugno 2021) Loic, 21enne difensore del, è un obiettivo concreto del. Il club francese, però, ha giàto un'offerta da 15

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Il punto sulle trattative in entrata - SkySport : Milan, Brahim Diaz verso la conferma: trattativa in via di definizione con il Real Madrid #SkyCalciomercato… - DiMarzio : #Calciomercato, il punto sui movimenti del #Milan: da Odriozola a Junior Firpo, passando per Brahim Diaz - infoitsport : Calciomercato Milan: oggi l'agente di Kaio Jorge in Italia - IbraStyle83 : #Milan, passi avanti per tutti gli obiettivi di #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Roma, il mercato sta per decollare: ok Xhaka, per Florenzi c'è l'Inter La Roma attraverso il calciomercato proverà a costruire una squadra competitiva per il quarto posto. Non solo, il gm Tiago ...interessa all'Inter che ha appena perso Hakimi (alla finestra anche Milan e ...

Calciomercato Milan, il punto su Damsgaard Commenta per primo L'interesse c'è, ma se il Milan vuole far sul serio per Damsgaard deve sbrigarsi. Come scrive il Corriere dello Sport , le prestazioni dell'esterno danese a Euro 2020 stanno facendo impennare il prezzo e la concorrenza per l'...

Calciomercato Milan, fretta per Damsgaard Corriere dello Sport Bargiggia rassicura: "Osimhen piace in Premier, ma rinnoverà e resterà al Napoli" Queste le parole di Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, nella sua rubrica “Parola di Bargiggia” durante “Il Sogno Nel Cuore” ...

Spagna, Ancelotti e i guai con il Fisco: è nella lista dei morosi Neanche il tempo di risedersi sulla panchina del Real Madrid ed ecco che iniziano i guai per Carlo Ancelotti. Dopo l'addio del capitano e uomo simbolo dei Blancos, Sergio Ramos, ...

La Roma attraverso ilproverà a costruire una squadra competitiva per il quarto posto. Non solo, il gm Tiago ...interessa all'Inter che ha appena perso Hakimi (alla finestra anchee ...Commenta per primo L'interesse c'è, ma se ilvuole far sul serio per Damsgaard deve sbrigarsi. Come scrive il Corriere dello Sport , le prestazioni dell'esterno danese a Euro 2020 stanno facendo impennare il prezzo e la concorrenza per l'...Queste le parole di Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, nella sua rubrica “Parola di Bargiggia” durante “Il Sogno Nel Cuore” ...Neanche il tempo di risedersi sulla panchina del Real Madrid ed ecco che iniziano i guai per Carlo Ancelotti. Dopo l'addio del capitano e uomo simbolo dei Blancos, Sergio Ramos, ...