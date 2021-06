Calciomercato Lazio, fatta per Hysaj: i dettagli della trattativa (Di lunedì 28 giugno 2021) Colpo in entrata per la Lazio che è vicinissima alla chiusura della trattativa per Hysaj: Sarri ritrova uno dei suoi fedelissimi Dopo Kamenovic, la Lazio si appresta a chiudere il secondo colpo in vista della prossima stagione. Si tratta di Elseid Hysaj, terzino che può agire su entrambe le fasce, svincolato dopo la parentesi al Napoli. Manuele Baiocchini di Sky Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti su Twitter: «La Lazio ha bloccato Hysaj, si chiude in settimana. Il contratto sarà di 3 anni + 1». I dettagli SU ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Colpo in entrata per lache è vicinissima alla chiusuraper: Sarri ritrova uno dei suoi fedelissimi Dopo Kamenovic, lasi appresta a chiudere il secondo colpo in vistaprossima stagione. Si tratta di Elseid, terzino che può agire su entrambe le fasce, svincolato dopo la parentesi al Napoli. Manuele Baiocchini di Sky Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti su Twitter: «Laha bloccato, si chiude in settimana. Il contratto sarà di 3 anni + 1». ISU ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio Lazio, Tare non molla un centrocampista croato Commenta per primo Continuano i movimenti di mercato della Lazio , la quale non molla un profilo per il centrocampo. Si tratta di Toma Basic del Bordeaux . Come riporta Repubblica , il classe '96 croato andrebbe a completare un reparto che per la prossima ...

Lazio, Maurizio Sarri pensa al ritorno di Felipe Anderson Anderson, centrocampista brasiliano, classe 93, in uscita dal West Hand Utd, dove è stato in prestito dal Porto, ha già giocato nella Lazio tra il 2013 e il 2018. Anche i tifosi sarebbero felici ma ...

Calciomercato Lazio, si continua a lavorare per Basic: la situazione Lazio News 24 Calciomercato Bologna, tutto su Arnautovic: la conferma di Sabatini Dopo essere stato eliminato con la sua Austria dall'Italia di Mancini, l'attaccante classe 1989 sta per sbarcare a Bologna ...

IL GRAFFIO - Corbo: "Il Napoli aspetta il nuovo codice De Laurentiis" Come i nuovi modelli di auto, Aurelio De Laurentiis solleverà un po’ per volta il drappo che copre il suo nuovo Napoli. Comincia mercoledì a Roma. Più che il giorno, conta la data. Trenta giugno. Quan ...

