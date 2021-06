Calciomercato Inter, Bellerin pista calda: tutti i dettagli (Di lunedì 28 giugno 2021) La pista che può portare Bellerin all’Inter si fa sempre più calda: contatti in corso con l’agente del giocatore Come riporta Sport Mediaset l’Inter sarebbe già in contatto con l’entourage di Hector Bellerin per portare l’esterno spagnolo in nerazzurro. La cifra del cartellino fatta dall’Arsenal si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro, ma se non dovessero presentarsi offerte particolarmente vantaggiose per i Gunners ci sarebbe anche la possibilità di ottenere Bellerin in prestito. L’Inter prosegue la trattativa con gli agenti del giocatore. I ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Lache può portareall’si fa sempre più: contatti in corso con l’agente del giocatore Come riporta Sport Mediaset l’sarebbe già in contatto con l’entourage di Hectorper portare l’esterno spagnolo in nerazzurro. La cifra del cartellino fatta dall’Arsenal si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro, ma se non dovessero presentarsi offerte particolarmente vantaggiose per i Gunners ci sarebbe anche la possibilità di ottenerein prestito. L’prosegue la trattativa con gli agenti del giocatore. I ...

