Calcio, la Francia è fuori dagli Europei 2021! Rimonta incredibile della Svizzera, che vince ai rigori e va ai quarti (Di lunedì 28 giugno 2021) Sorpresa a dir poco clamorosa in quel di Bucarest, con la Svizzera che compie l’impresa degli Europei 2021 di Calcio ed elimina i campioni del mondo della Francia ai calci di rigore dopo una Rimonta pazzesca. Sotto di due reti a 10 minuti dal 90?, la selezione elvetica è stata in grado di raggiungere i transalpini sul 3-3 per poi imporsi per 5-4 ai rigori grazie all’errore decisivo della stella francese Kylian Mbappè. Ai quarti di finale, la squadra allenata da Petkovic affronterà la Spagna a San Pietroburgo. Botta e risposta continuo tra ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) Sorpresa a dir poco clamorosa in quel di Bucarest, con lache compie l’impresa degli2021 died elimina i campioni del mondoai calci di rigore dopo unapazzesca. Sotto di due reti a 10 minuti dal 90?, la selezione elvetica è stata in grado di raggiungere i transalpini sul 3-3 per poi imporsi per 5-4 aigrazie all’errore decisivostella francese Kylian Mbappè. Aidi finale, la squadra allenata da Petkovic affronterà la Spagna a San Pietroburgo. Botta e risposta continuo tra ...

