Calcio, Fabio Capello su Italia-Belgio: “La squadra di Mancini ha una qualità alta, spero che De Bruyne non recuperi” (Di lunedì 28 giugno 2021) La Nazionale Italiana di Roberto Mancini è pronta per una nuova sfida. Gli azzurri, dopo aver sofferto molto contro l’Austria, si apprestano il prossimo 2 luglio ad affrontare nei quarti di finale degli Europei 2021 di Calcio il Belgio. I Diavoli Rossi si sono imposti contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo e sono tra le compagini favorite per il successo. Tuttavia, secondo Fabio Capello (ex tecnico di club gloriosi in Italia e in Europa), l’Italia non deve sentirsi inferiore: “La nostra è una rosa di qualità, solo il Portogallo aveva ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) La Nazionalena di Robertoè pronta per una nuova sfida. Gli azzurri, dopo aver sofferto molto contro l’Austria, si apprestano il prossimo 2 luglio ad affrontare nei quarti di finale degli Europei 2021 diil. I Diavoli Rossi si sono imposti contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo e sono tra le compagini favorite per il successo. Tuttavia, secondo(ex tecnico di club gloriosi ine in Europa), l’non deve sentirsi inferiore: “La nostra è una rosa di, solo il Portogallo aveva ...

