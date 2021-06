Calcio | Europei 2021 | la Spagna sfida la Croazia La Francia a caccia dei quarti contro la Svizzera

(Di lunedì 28 giugno 2021) Terza giornata dedicata agli ottavi di finale degli. Oggi, lunedì 28 giugno, si sfideranno. Se latra i vicecampioni del mondo e le Furie Rosse appare, almeno sulla carta, abbastanza equilibrata per il secondo match i transalpini partono con i favori del pronostico. Entrambe le squadre dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3 con lache potrà contare su un centrocampo di assoluto valore composto da Brozovic, Modric e Kovacic. A Petkovic il compito di far male dal centro dell’attacco con ai suoi ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Europei

La Gazzetta dello Sport

Squadra che vince probabilmente si cambia. Soprattutto perché i quarti sono stati conquistati proprio con gli aggiustamenti in corsa di Mancini. Una scossa non soltanto tattica. Vecchio discorso: ...Terza giornata dedicata agli ottavi di finale degli Europei 2021. Oggi, lunedì 28 giugno, si sfideranno Croazia-Spagna e Francia-Svizzera. Se la sfida tra i vicecampioni del mondo e le Furie Rosse app ...Un movimento di tifo vorrebbe Chiesa titolare al posto di Berardi che però garantisce a Mancini più varabili tra le linee. Pessina aveva già prenotato le vacanze a Mykonos: è qui per l'infortunio di S ...