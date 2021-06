Calcio, Dino Zoff sull’Italia di Roberto Mancini: “Può per arrivare lontano, meglio il Belgio del Portogallo” (Di lunedì 28 giugno 2021) La Nazionale italiana di Roberto Mancini il 2 luglio (ore 21.00) a Monaco di Baviera (Germania) affronterà il Belgio nel match valido per i quarti di finale degli Europei 2021 di Calcio. Gli azzurri, dopo aver convinto non poco nel corso della fase a gironi (tre vittorie con 7 gol fatti e 0 subiti), hanno sofferto più del previsto negli ottavi contro l’Austria. Un successo nei tempi supplementari per 2-1, dopo che nei 90? regolamentari il punteggio era stato di 0-0. Una Nazionale che, quindi, ha saputo soffrire e gettare il cuore oltre l’ostacolo anche in una giornata poco felice. E ora? E’ il momento della sfida contro il ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) La Nazionale italiana diil 2 luglio (ore 21.00) a Monaco di Baviera (Germania) affronterà ilnel match valido per i quarti di finale degli Europei 2021 di. Gli azzurri, dopo aver convinto non poco nel corso della fase a gironi (tre vittorie con 7 gol fatti e 0 subiti), hanno sofferto più del previsto negli ottavi contro l’Austria. Un successo nei tempi supplementari per 2-1, dopo che nei 90? regolamentari il punteggio era stato di 0-0. Una Nazionale che, quindi, ha saputo soffrire e gettare il cuore oltre l’ostacolo anche in una giornata poco felice. E ora? E’ il momento della sfida contro il ...

Advertising

zazoomblog : Calcio Dino Zoff sull’Italia di Roberto Mancini: “Ha buone possibilità per arrivare lontano meglio il Belgio del Po… - OA_Sport : #CALCIO Dino Zoff si pronuncia sull'Italia di Mancini agli #Euro2020: secondo l'ex CT la Nazionale può battere il B… - newsdinapoli : Calcio. Viribus Somma, ufficiale: Dino Pezzella sarà il nuovo allenatore #Sport - Asset_Profile : @DinoGiarrusso @lorepregliasco In fatto che tu debba mancare di rispetto a @CarloCalenda per rispondere ad una part… - siesto_dino : RT @GuerinSportivo: Italia-Austria, la storia siamo noi -