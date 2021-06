Calcio | Cottarelli | Interspac? Spero Valentino Rossi accetti

(Di lunedì 28 giugno 2021) "Idea è nata due anni mezzo fa, vogliamo lavorare con la società, siamo ancora nella fase esplorativa e non nella fase della raccolta, mentre ancora da decidere il livello minimo delle cifre ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Cottarelli

L'iniziativa lanciata daè ancora nella fase esplorativa con un questionario online a cui tutti i tifosi interisti possono rispondere: "Tutti i tifosi possono rispondere al questionario - ...Online dal 25 giugno già alle ore 18 dello stesso giorno, parole del fondatore, i ...di scoprire cosa pensano tifosi e non tifosi di iniziative di azionariato popolare nel mondo del. ..."Idea è nata due anni mezzo fa, vogliamo lavorare con la società, siamo ancora nella fase esplorativa e non nella fase della raccolta, mentre ancora da decidere il livello minimo delle cifre individua ...Venerdì 25 giugno Interspac ha diffuso il suo primo comunicato stampa in cui il presidente Carlo Cottarelli ha annunciato: “Si apre oggi una fase molto importante dell’iniziativa che stiamo ...