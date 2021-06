Calcio | Coppa America 2021 | Ecuador | stop al Brasile e quarti Avanza il Perù

(Di lunedì 28 giugno 2021) Due partite lottate nella notte della. Di fronte da una parte, dall’altrae Venezuela (di nuovo a ranghi più accettabili dopo il recupero di 8 colpiti dal Covid-19). Andiamo a vedere quello che è accaduto sul rettangolo verde là dove ilè ben più di uno sport. Traè 1-1, in una partita per metà sorprendente e per l’altra metà, in fondo, attesa visto che la Seleçao il turno l’aveva già passato. Vanno in vantaggio i verdeoro con un colpo di testa di Militao al 37? a sfruttare ...

L'Ecuador si qualifica in extremis ai quarti della Copa America fermando 1 - 1 il Brasile, impedendo alla Seleçao di chiudere a punteggio pieno il girone B. Ieri a Goiania i padroni di casa sono prima ...Addio record di vittorie consecutive per il Brasile, ma le seconde linee di Tite non sfigurano comunque contro un Ecuador agguerrito che, alla fine, ottiene quel punto utile a strappare il pass per i ...Mena risponde a Militao fissando l’1-1 che consente alla “Tri” di acciuffare la qualificazione in extremis. Passa anche la Blanquirroja grazie al successo di misura sul Venezuela firmato da Carrillo ...Open day della scuola calcio, la passerella della Primavera e poi la festa di Orgoglio Amaranto per ricordare il successo che il 20 giugno del 1981 portò in dote all’Arezzo la Coppa Italia Semiprofess ...