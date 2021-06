Bruno Caccia | il sacrificio dimenticato L’intervista

(Di lunedì 28 giugno 2021)viene ucciso il 26 giugno 1983, a Torino, per mano della ’Ndrangheta. Aè intitolato il Palazzo di Giustizia del capoluogo piemontese, eppure la sua memoria in Italia è labile, molto. Dieci anni prima delle stragi in Sicilia, sette anni prima dell’omicidio di Livatino, nel Nord dell’Italia cade sotto i colpi della mafia calabrese un magistrato, eppure dalle celebrazioni, dalla memoria collettiva, questa straordinaria figura di rigoroso magistrato scompare. Nelle ricorrenze dei caduti delle mafie, difficilmente si sente il nome di, forse perché ha dell’incredibile che a ...

