Broccoli | pollo e riso | ecco cosa non manca mai sulla tavola di Cristiano Ronaldo

(Di lunedì 28 giugno 2021)«mangia sempre la stessa»: a ricordare la fissazione per la dieta del campione portoghese ora è il calciatore belga Daouda Peeters. In un'intervista a Het Latste Nieuws il collega della Under 23 della Juventus ha svelato i cibi che nonno maiche condividono praticamente ogni giorno dopo gli allenamenti: «Sempre uguale: mangia solo», ha raccontato Peeters, confermando la predilezione diper cibi ricchi di proteine, poveri di ...

...che ha permesso a Ronaldo di diventare uno dei migliori giocatori al mondo ed avere un fisico bestiale sarebbe composta principalmente da tre alimenti consumati quotidianamente ovvero...Cristiano Ronaldo, dieta rigida e solo acqua Sono "e riso" , i tre cibi cardine della dieta segreta svelati da Peeters a HLN, pietanze sane e ricche di proteine. Per quanto riguarda ...Il collega Daouda Peeters conferma la sua attenzione maniacale per l'alimentazione: ecco come si diventa un vero campione ...Dieta Ronaldo, cosa mangia il campione portoghese per avere un fisico bestiale. Ecco un esempio di menù completo della dieta di Cristiano Ronaldo ...