Britney Spears sbugiarda sua sorella Jamie Lynn (Di martedì 29 giugno 2021) Ieri Jamie Lynn ha rotto il silenzio e ci ha regalato una performance da attrice della Ares. Molti fan di Britney Spears però hanno fatto notare come in realtà la popstar americana abbia sbugiardato la sorella con la sua testimonianza in tribunale. In pratica Jamie Lynn avrebbe dovuto leggere bene la deposizione prima di fare il suo discorso e magari spiegarci come mai Britney alla giudice ha detto che “tutta la sua famiglia non ha fatto nulla per fermare il padre“. Eppure la protagonista di Zoey 101 ha detto di aver sempre supportato la ... Leggi su biccy (Di martedì 29 giugno 2021) Ieriha rotto il silenzio e ci ha regalato una performance da attrice della Ares. Molti fan diperò hanno fatto notare come in realtà la popstar americana abbiato lacon la sua testimonianza in tribunale. In praticaavrebbe dovuto leggere bene la deposizione prima di fare il suo discorso e magari spiegarci come maialla giudice ha detto che “tutta la sua famiglia non ha fatto nulla per fermare il padre“. Eppure la protagonista di Zoey 101 ha detto di aver sempre supportato la ...

Advertising

ilpost : Per la prima volta, Britney Spears ha parlato apertamente contro il padre, che è suo tutore legale e da cui, da ann… - gvldenxstyles : britney spears mi fa sentire una stronza #Tiziaparty - SimoJeanP : X: Quanto volete essere una coppia figa? Britney Spears e Sam Asghari: SI ? - BITCHYFit : Britney Spears sbugiarda sua sorella Jamie Lynn * - malditalisyada : Tweet giornaliero per chiedere a @14Cannavo cosa ne pensa di britney spears perché io DEVO SAPERLO altrimenti non posso vivere -