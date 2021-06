Britney Spears, la sorella rompe il silenzio: prese le distanze dalla famiglia (Di lunedì 28 giugno 2021) Gossip La sorella della celebre pop star americana condivide un video messaggio spiegando i motivi del suo silenzio Pubblicato su 28 Giugno 2021 Negli scorsi giorni la popolare cantante americana Britney Spears ha annunciato di voler denunciare la sua famiglia. In seguito a queste dichiarazioni molti utenti social hanno chiesto un commento in merito anche alla sorella dell’artista, Jamie Lynn Spears. Appellandosi alla riservatezza e alla privacy, la donna però si è trincerata in un silenzioso silenzio. Forse per ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) Gossip Ladella celebre pop star americana condivide un video messaggio spiegando i motivi del suoPubblicato su 28 Giugno 2021 Negli scorsi giorni la popolare cantante americanaha annunciato di voler denunciare la sua. In seguito a queste dichiarazioni molti utenti social hanno chiesto un commento in merito anche alladell’artista, Jamie Lynn. Appellandosi alla riservatezza e alla privacy, la donna però si è trincerata in unso. Forse per ...

Advertising

ilpost : Per la prima volta, Britney Spears ha parlato apertamente contro il padre, che è suo tutore legale e da cui, da ann… - bizzlexkidrahul : RT @JDBITALIANCREW: Britney Spears è sotto tutela abusiva da parte di suo padre e di altri suoi familiari. Ieri in un tribunale ha racconta… - iosonoestanca : *vale sei ossessionata superala* Ok adesso che me lo sono detta da sola devo dire che sembro io a 12 anni davanti… - Rebiipiras : RT @BSNewsItalia: Jamie Lynn Spears rompe il silenzio e dice la sua su quello che sta succedendo in questi giorni, dopo le dichiarazioni di… - advocritical : @crispymccreepy assurdo come abbia completamente fatto deragliare la discussione del caso di Britney Spears e quind… -