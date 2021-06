Brasile: segna e sventola in campo bandiera arcobaleno (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo le fasce da capitano 'One Love' o con i colori dell'arcobaleno agli Europei, arriva il gol celebrato sventolando in campo una bandiera con i colori dell'arco iris, in omaggio al movimento Lgbt e ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo le fasce da capitano 'One Love' o con i colori dell'agli Europei, arriva il gol celebratondo inunacon i colori dell'arco iris, in omaggio al movimento Lgbt e ...

Advertising

SkySport : ?? 'DIAZ SEGNA IL GOL DEL TORNEO' ?? Rovesciata pazzesca contro il Brasile ? BRASILE ?? COLOMBIA 2-1 Gli highlights su… - susydigennaro : RT @napolimagazine: COPA AMERICA - Il Brasile segna e sventola in campo la bandiera arcobaleno - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COPA AMERICA - Il Brasile segna e sventola in campo la bandiera arcobaleno - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPA AMERICA - Il Brasile segna e sventola in campo la bandiera arcobaleno - apetrazzuolo : COPA AMERICA - Il Brasile segna e sventola in campo la bandiera arcobaleno -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile segna Brasile: segna e sventola in campo bandiera arcobaleno E' successo in Brasile, dove i campionati nazionali vanno avanti anche se il paese sta ospitando, in contemporanea, la Coppa America. A Rio l'argento German Cano, attaccante del Vasco da Gama, grande ...

Brasile, German Cano del Vasco da Gama segna e sventola bandiera arcobaleno Anche in Brasile , dove i campionati proseguono nonostante la Copa America, arrivano segnali di solidarietà. L'attaccante del Vasco Da Gama, German Cano , dopo aver segnato il gol decisivo contro il ...

Brasile: segna e sventola in campo bandiera arcobaleno - Calcio Agenzia ANSA COPA AMERICA - Il Brasile segna e sventola in campo la bandiera arcobaleno Dopo le fasce da capitano 'One Love' o con i colori dell'arcobaleno agli Europei, arriva il gol celebrato sventolando in campo una bandiera con i colori dell'arco iris, in omaggio al movimento Lgbt e ...

Brasil, segna e sventola in campo una bandiera arcobaleno (ANSA) - RIO DE JANEIRO, 28 GIU - Dopo le fasce da capitano 'One Love' o con i colori dell'arcobaleno agli Europei, arriva il gol celebrato sventolando in campo una bandiera con i ...

E' successo in, dove i campionati nazionali vanno avanti anche se il paese sta ospitando, in contemporanea, la Coppa America. A Rio l'argento German Cano, attaccante del Vasco da Gama, grande ...Anche in, dove i campionati proseguono nonostante la Copa America, arrivano segnali di solidarietà. L'attaccante del Vasco Da Gama, German Cano , dopo aver segnato il gol decisivo contro il ...Dopo le fasce da capitano 'One Love' o con i colori dell'arcobaleno agli Europei, arriva il gol celebrato sventolando in campo una bandiera con i colori dell'arco iris, in omaggio al movimento Lgbt e ...(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 28 GIU - Dopo le fasce da capitano 'One Love' o con i colori dell'arcobaleno agli Europei, arriva il gol celebrato sventolando in campo una bandiera con i ...