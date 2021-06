Brasile | German Cano del Vasco da Gama segna e sventola bandiera arcobaleno

(Di lunedì 28 giugno 2021) Negli ultimi giorni sono emerse delle polemiche ad Euro 2020 per la mancata illuminazione dell’Allianz Arena con i colori, tanto da portare giocatori, Nazionali e club a dare dei fortili omaggiando la comunità Lgbt. Anche in, dove i campionati proseguono nonostante la Copa America, arrivanoli di solidarietà. L’attaccante delDa, dopo averto il gol decisivo contro il Brusque, ha unacon i colori dell’e l’ha ...

Advertising

sportface2016 : #Brasile, German #Cano del #VascoDaGama segna e sventola bandiera arcobaleno - brokenclock : @elicol82 Perche Veratti moccica, Jorginho come tutti gli oriundi* se fosse buono giocherebbe in Brasile *tranne… -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile German

Corriere dello Sport.it

L'Operazione "Luz de Infancia" (che interessa paesi come Stati Uniti, Ecuador, Colombia ed Argentina, e alcuni notiziari hanno citato anche Paraguay e Panama), ha iniziato la sua attività in, ......la lista dei 28 elementi che parteciperanno alla Coppa America 2021 che si svolge indal 13 ... Due della Fiorentina: Lucas Martinez Quarta ePezzella . Il terzo dell' Udinese è Nahuel ...Brasile, l'attaccante German Cano del Vasco da Gama segna e sventola bandiera arcobaleno in omaggio alla comunità LGBT ...Dopo le fasce da capitano 'One Love' o con i colori dell'arcobaleno agli Europei, arriva il gol celebrato sventolando in campo una bandiera con i colori dell'arco iris, in omaggio al movimento Lgbt e ...