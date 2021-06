Box Office: “F9” debutto da 70 milioni di dollari e record (Di lunedì 28 giugno 2021) Box Office: Vin Diesel e famiglia da record. F9, ultimo capitolo della saga Fast & Furious, è riuscito ad incassare, nel suo primo weekend statunitense, settanta milioni di dollari, cosa che non è avvenuta all’apertura delle sale, quando nonostante gli incassi imponenti di A Quiet Place 2 , nessuna pellicola era ancora riuscita a rompere il muro dei settanta milioni di dollari. Box Office: Quello di F9 e record? Questo è di gran lunga il più grande inizio per un film al botteghino degli Stati Uniti, dal 2019 “Star Wars: The Rise of Skywalker”. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 28 giugno 2021) Box: Vin Diesel e famiglia da. F9, ultimo capitolo della saga Fast & Furious, è riuscito ad incassare, nel suo primo weekend statunitense, settantadi, cosa che non è avvenuta all’apertura delle sale, quando nonostante gli incassi imponenti di A Quiet Place 2 , nessuna pellicola era ancora riuscita a rompere il muro dei settantadi. Box: Quello di F9 e? Questo è di gran lunga il più grande inizio per un film al botteghino degli Stati Uniti, dal 2019 “Star Wars: The Rise of Skywalker”. ...

