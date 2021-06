Borsa Italiana | al via l’Italian Sustainability Week 2021

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 28 giugno 2021) (Tele) – 62 società (di cui 60 quotate e 2 non quotate), 160 investitori da Francia, Germania, Italia, Malta, Olanda, Portogallo, Singapore, Svizzera, UK, USA (in rappresentanza di 110 case di investimento) e 700 incontri. Sono questi i numeri della quinta edizione deldi, ovvero l’evento dedicato al confronto tra aziende italiane e investitori internazionali sui temi della sostenibilità, in programma da oggi a venerdì 2 luglio. Le 60 società quotate hanno una capitalizzazione aggregata pari a oltre 430 miliardi di euro e rappresentano circa ...