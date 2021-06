Borsa: Europa in calo con la variante Delta, scivola turismo (Di lunedì 28 giugno 2021) Le Borse europee sono in calo in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono contrastati. Gli investitori temono nuove restrizioni per fronteggiare l'aumento dei contagi della variante Delta ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) Le Borse europee sono inin attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono contrastati. Gli investitori temono nuove restrizioni per fronteggiare l'aumento dei contagi della...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa Borsa: Europa in calo con la variante Delta, scivola turismo Le Borse europee sono in calo in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono contrastati. Gli investitori temono nuove restrizioni per fronteggiare l'aumento dei contagi della variante Delta ...

Borsa: Europa conferma flessione, Milano maglia nera ( - 0,7%) Le Borse europee si confermano deboli a metà seduta con i listini che guardano, da una parte, al quadro macro di questa settimana e, dall'altra, all'andamento della campagna vaccinale contro il Covid ...

Borsa: Europa apre in flessione, Francoforte -0,24% Agenzia ANSA Webuild inverte la rotta dopo un avvio positivo Webuild -0,3% inverte la rotta dopo un avvio positivo in scia al comunicato del gruppo: i nuovi ordini acquisiti e in corso di finalizzazione da inizio anno raggiungono gli 8 miliardi di euro, e super ...

FS Italiane, nuovo prestito con Banco BPM da 100 milioni di euro (Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane ha firmato un contratto di prestito con Banco BPM, della durata di 3 anni e importo pari a 100 milioni di euro, che finanzierà parte dei fabbisogni destinat ...

