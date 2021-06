Advertising

luemen_frank : RT @Marzo531: La borsa di Milano sprofona, lo spread sale, i tassi di interesse fannocrescere a dismisura il debito pubblico! Forse che in… - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa chiude in calo, variante Delta pesa su mercati - Marzo531 : La borsa di Milano sprofona, lo spread sale, i tassi di interesse fannocrescere a dismisura il debito pubblico! For… - DividendProfit : Borsa:Europa prosegue in calo dopo Wall Street, Milano -0,4% – Economia - fisco24_info : Borsa:Europa prosegue in calo dopo Wall Street, Milano -0,4%: Giù il turismo, energia e banche. Euro sul dollaro in… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

ANSA Nuova Europa

Le Borse europee chiudono in calo con i timori degli investitori sull'aumento dei contagi della variante delta del coronavirus. Sotto i riflettori anche l'andamento del prezzo del petrolio in vista ...Le Borse europee proseguono in calo dopo l'avvio in terreno positivo di Wall Street. I mercati risentono dei timori per l'incremento dei contagi della variante Delta del coronavirus. Pesa il turismo ( ...(Teleborsa) - Seduta no per la Borsa di Milano, che ha fatto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. I timori per il dilagare della varian ...Strappa all'esordio il portale web MeglioQuesto (+67,8%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 giu - La variante Delta del coronavirus ...