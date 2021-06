Bonus collaboratori sportivi, pagamento aprile-maggio: le ultime da Sport e Salute (Di lunedì 28 giugno 2021) In questi giorni é un susseguirsi di messaggi privati, molti dei lettori che ci seguono continuano, giustamente tra le altre cose, a scriverci in privato chiedendo se abbiamo novità ‘ufficiose’ in merito ai pagamenti relativi al Bonus collaboratori Sportivi per i mesi di aprile-maggio. Le novità a dire il vero giungono direttamente da Sport e Salute che rispondendo all’email di chiarimenti e di solleciti circa le indennità che i collabortaori Sportivi attendono da mesi dopo la pubblicazione del Decreto sostegni bis, ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 28 giugno 2021) In questi giorni é un susseguirsi di messaggi privati, molti dei lettori che ci seguono continuano, giustamente tra le altre cose, a scriverci in privato chiedendo se abbiamo novità ‘ufficiose’ in merito ai pagamenti relativi alper i mesi di. Le novità a dire il vero giungono direttamente dache rispondendo all’email di chiarimenti e di solleciti circa le indennità che i collabortaoriattendono da mesi dopo la pubblicazione del Decreto sostegni bis, ...

Bonus collaboratori sportivi, che fine hanno fatto i bonifici? Il "decreto sostegni bis", fra le tante misure di sostegno della liquidità di imprese e famiglie, ha previsto anche un nuovo "bonus collaboratori sportivi" a copertura delle mensilità di aprile e maggio 2021. Hanno diritto a percepire tale indennità i collaboratori sportivi che dimostrino di aver cessato, ridotto o sospeso l'...

Bonus collaboratori sportivi, che fine hanno fatto i bonifici? È già passato un po' di tempo dall’emanazione del decreto sostegni bis, ma i lavoratori dello sport non hanno ancora ricevuto alcun bonifico.

