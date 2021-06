Bologna, Sabatini ufficializza Arnautovic: è lui il primo colpo (Di lunedì 28 giugno 2021) Arrivano da Walter Sabatini conferme su Marko Arnautovic: l’attaccante austriaco è a un passo dal Bologna. Ai dettagli il trasferimento dallo Shangai Port Un lungo corteggiamento che ha finalmente dato i frutti sperati: Marko Arnautovic torna in Italia e approda nel cuore dell’Emilia. Ad attenderlo, infatti, c’è il Bologna di Walter Sabatini, sostenitore del calciatore austriaco e primo fautore dell’operazione. Arriva proprio dall’ex dirigente della Roma la conferma sulla riuscita dell’operazione: in una lunga intervista al Messaggero, Sabatini ... Leggi su zon (Di lunedì 28 giugno 2021) Arrivano da Walterconferme su Marko: l’attaccante austriaco è a un passo dal. Ai dettagli il trasferimento dallo Shangai Port Un lungo corteggiamento che ha finalmente dato i frutti sperati: Markotorna in Italia e approda nel cuore dell’Emilia. Ad attenderlo, infatti, c’è ildi Walter, sostenitore del calciatore austriaco efautore dell’operazione. Arriva proprio dall’ex dirigente della Roma la conferma sulla riuscita dell’operazione: in una lunga intervista al Messaggero,...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Bologna, Sabatini: 'Arnautovic un rissaiolo e i rissaioli mi piacciono. Per questo lo prendiamo' - MCalcioNews : Sabatini annuncia: 'Arnautovic? Lo prenderemo' - glooit : “È un rissaiolo, per questo lo prendiamo”: Sabatini svela il prossimo acquisto del Bologna leggi su Gloo… - SCUtweet : #Sabatini ?? Al #Bologna manca soltanto la sfacciataggine, la prepotenza. Per questo prendiamo #Arnautovic: è un r… - battitomilan7 : RT @sportface2016: #Bologna #Sabatini : 'Una volta lanciai le pizze addosso a #Lotito ' -