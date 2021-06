Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti di lunedì 28 giugno (Di lunedì 28 giugno 2021) Diramato il Bollettino relativo all’emergenza coronavirus in Lombardia, il territorio più colpito in Italia dalla pandemia. Prosegue il monitoraggio dei dati per tenere d’occhio la situazione relativa ai contagi, morti, ricoverati e guariti. Nel dettaglio, nella giornata di oggi, lunedì 28 giugno, si registrano 46 nuovi contagi, 1 morto, 6.861 tamponi molecolari, 667 guariti, 61 ricoverati in terapia intensiva, 250 ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) Diramato ilrelativo all’emergenza coronavirus in, il territorio più colpito in Italia dalla pandemia. Prosegue il monitoraggio dei dati per tenere d’occhio la situazione relativa ai, ricoverati e. Nel dettaglio, nella giornata di28, si registrano 46 nuovi, 1 morto, 6.861 tamponi molecolari, 667, 61 ricoverati in terapia intensiva, 250 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

