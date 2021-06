Bollettino Coronavirus Protezione Civile 28 giugno: i dati ufficiali (Di lunedì 28 giugno 2021) La Protezione Civile ha emesso il Bollettino sulla situazione della diffusione e del contagio del Coronavirus in Italia. I dati ufficiali Leggi su pianetamilan (Di lunedì 28 giugno 2021) Laha emesso ilsulla situazione della diffusione e del contagio delin Italia. I

Advertising

Corriere : Covid, il bollettino di oggi 28 giugno: 389 nuovi casi e 28 morti. Il tasso di positività a 0,5% - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino 28 giugno: tutti i dati aggiornati - - repubblica : RT @eziomauro: Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 28 giugno: 389 nuovi casi e 28 morti - infoitsalute : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 28 giugno: 389 nuovi casi e 28 morti - infoitsalute : Bollettino Coronavirus Italia, oggi 389 casi su 75.861 tamponi e 28 morti per Covid: i dati di lunedì 28 giugno -