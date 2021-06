Blocco licenziamenti | ipotesi proroga per chi ha usato di più la cassa Covid

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ildeipotrebbe continuare solo per le aziende che hanno maggiormentela. È una dellesulla quale potrebbe convergere la maggioranza per sciogliere il nodo sullo sdei, altrimenti pronto a scattare in modo pressoché generalizzato dal primo luglio. Misura che andrebbe del decreto ponte atteso entro martedì e chiamato anche a rinnovare lo stop alle cartelle esattoriali e a intervenire per i Comuni a rischio default., ...

fattoquotidiano : ALLARME LICENZIAMENTI Si avvicina la fine del blocco dei licenziamenti e due figure istituzionali dotate di un palc… - fattoquotidiano : Blocco dei licenziamenti, ipotesi di proroga solo per le aziende che hanno usato di più la cassa Covid. Lunedì cabi… - Mov5Stelle : Secondo la Banca d’Italia, la fine del blocco dei licenziamenti potrebbe mettere a rischio oltre 570mila posti di l… - ClaudioDurigon : Blocco licenziamenti, Durigon: «Incentivi alle assunzioni e cig gratis alle aziende con perdite oltre il 30%» - LaFATAa5Stelle : RT @angelo_fornaro: Licenziamenti, la mossa di Draghi: il blocco rimane solo per tessile, abbigliamento e calzature.. X le restanti, favore… -

Con ildeigeneralizzato che scade il 30 giugno. E il rischio del conflitto sociale che può derivarne. Mercoledì è previsto un consiglio dei ministri. E il governo dovrà decidere ...Via il: addio a 7o mila posti di lavoro In un momento in cui il mondo del lavoro sta vivendo delle tensioni sociali profondissime, secondo la CGIA è giunto il momento di rivedere ...Si comincia lunedì con il nodo dei licenziamenti e il G20 sul lavoro a Matera e Brindisi. Mercoledì andranno all’asta Btp a 5 e 10 anni per ...Blocco dei licenziamenti: si va verso la proroga selettiva, sono a rischio 70mila posti di lavoro e i timori sono per il 31 ottobre ...