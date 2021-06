Blocco licenziamenti | dalla cabina di regia al decreto “ponte”

(Di lunedì 28 giugno 2021) E’ corsa contro il tempo per risolvere l’impasse deldei, con posizioni che restano molto lontane tra imprese e sindacati e fra le varie forze della maggioranza ed il Premier Mario Draghi che ha convocato unadiper questo pomeriggio. Ildei, stabilito un anno fa per evitare una emorragia di posti di lavoro conseguente alla pandemia, scadrà mercoledì 30 giugno. Tempi strettissimi quindi per l’esecutivo che ha già alcune ipotesi al vaglio per il” che dovrà determinare una strategia di ...

Per queste imprese, la fine deldeidal 30 giugno potrebbe slittare a fine ottobre. Ovviamente, i sindacati restano scontenti. Paracadute 1 Orlando vorrebbe arrivare ai primi di ...'Abbiamo ribadito la nostra contrarietà ad ungenerale dei, però ci siamo dichiarati favorevoli ad un'azione da parte delle imprese per utilizzare tutti gli strumenti possibili, la cassa integrazione ordinaria e la cassa ...Roma, 28 giu. (Labitalia) - "I percorsi ipotizzati per il blocco selettivo dei licenziamenti sono sostanzialmente due: quello che si basa sui settori, sui codici Ateco, e quello che si basa sul ricors ...