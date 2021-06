Blocco dei licenziamenti prorogato solo per i settori in crisi fino al 31 ottobre (Di lunedì 28 giugno 2021) Come tessile, abbigliamento e calzaturiero. Le altre aziende in difficoltà che hanno terminato gli ammortizzatori sociali potranno chiedere altre 13 settimane di Cig gratuita senza licenziare. ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 giugno 2021) Come tessile, abbigliamento e calzaturiero. Le altre aziende in difficoltà che hanno terminato gli ammortizzatori sociali potranno chiedere altre 13 settimane di Cig gratuita senza licenziare. ...

Advertising

EnricoLetta : Il 30 finisce il blocco dei licenziamenti. Chiediamo al governo ascolto e un’uscita graduale e selettiva dal blocco… - EnricoLetta : Quando #GovernoDraghi annunciò che non avrebbe prorogato il blocco dei licenziamenti abbiamo lavorato su quella che… - Antonio_Tajani : Incontro molto positivo con i sindacati autonomi @Confsalnet. Un confronto su politiche attive del lavoro,ammortizz… - LucaNameiswolf : RT @lucianocapone: Così Draghi sospende il cashback e vara un blocco selettivo dei licenziamenti. - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #Lavoro: proroga selettiva del blocco dei #licenziamenti, con #cigs per ditte in crisi - -

Ultime Notizie dalla rete : Blocco dei Lavoro: Fornaro, bene incontro Draghi sindacati su blocco licenziamenti Positivo l'incontro in programma domani prima del Consiglio dei ministri tra il Presidente Draghi e i sindacati sul tema della proroga del blocco dei licenziamenti. Si lavori fino all'ultimo alla ricerca di soluzioni condivise e nel solco della linea di massima protezione possibile dei lavoratori dagli effetti della crisi di diversi ...

Lavoro: Mura (Pd), stop ai licenziamenti in settore tessile e' direzione giusta Avevamo presentato un emendamento al decreto Sostegni che chiedeva proprio questo, che il Governo prorogasse il blocco dei licenziamenti per uno dei settori che maggiormente aveva subito gli effetti ...

Lavoro: proroga selettiva del blocco dei licenziamenti, con cigs per ditte crisi Agenzia ANSA Via il blocco dei licenziamenti, resta solo per il settore del tessile La cabina di regia si è anche espressa favorevolmente all’estensione di due mesi, fino al 31 agosto, del blocco delle cartelle esattoriali. Stop per sei mesi al cashback, a partire dal 30 giugno. Doma ...

Licenziamenti sbloccati ma non per tutti. E il governo cancella il cashback Proroga del blocco dei licenziamenti solo per alcuni settori. È questo l'orientamento prevalente nella cabina di regia a Palazzo ...

Positivo l'incontro in programma domani prima del Consiglioministri tra il Presidente Draghi e i sindacati sul tema della proroga dellicenziamenti. Si lavori fino all'ultimo alla ricerca di soluzioni condivise e nel solco della linea di massima protezione possibilelavoratori dagli effetti della crisi di diversi ...Avevamo presentato un emendamento al decreto Sostegni che chiedeva proprio questo, che il Governo prorogasse illicenziamenti per unosettori che maggiormente aveva subito gli effetti ...La cabina di regia si è anche espressa favorevolmente all’estensione di due mesi, fino al 31 agosto, del blocco delle cartelle esattoriali. Stop per sei mesi al cashback, a partire dal 30 giugno. Doma ...Proroga del blocco dei licenziamenti solo per alcuni settori. È questo l'orientamento prevalente nella cabina di regia a Palazzo ...