Blinken | grati alla leadership dell' Italia | stessi valori

Advertising

infoitcultura : Terrorismo, Blinken: Grati di avere partner forte come l’Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Blinken grati

ANSA Nuova Europa

"Siamo moltiper la leadership dell'Italia perché queste sfide sono al centro dell'agenda globale". Lo ha detto il segretario di Stato americano Antonyin conferenza stampa con Luigi Di Maio alla ...ha espresso soddisfazione anche per la decisione dell'Armenia di fornire all'Azerbaigian importanti informazioni per favorire lo sminamento evitando futuri incidenti e vittime. "Siamo...A livello multilaterale, l'Italia è "estremamente attiva in un ruolo di leadership". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony ..."Siamo molti grati per la leadership dell'Italia perché queste sfide sono al centro dell'agenda globale". Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken in conferenza stampa con Luigi Di ...