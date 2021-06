Black lives matter, l’Italia si inginocchierà nei quarti degli Europei contro il Belgio perché seguirà Lukaku e compagni (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo le polemiche per i soli cinque giocatori in ginocchio nel match contro il Galles e a causa dell’undici tutto in piedi negli ottavi, gli Azzurri si inginocchieranno tutti prima dell’inizio dei quarti di finale contro il Belgio. La decisione, salvo nuovi ripensamenti, è figlia di quanto comunicato da Giorgio Chiellini negli scorsi giorni. Il difensore della Juventus e della Nazionale aveva spiegato che nel caso l’Italia si fosse trovata di fronte una squadra impegnata nel gesto contro il razzismo si sarebbe accodata. Un modo per “solidarizzare” con chi aderisce all’iniziativa, aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo le polemiche per i soli cinque giocatori in ginocchio nel matchil Galles e a causa dell’undici tutto in piedi negli ottavi, gli Azzurri si inginocchieranno tutti prima dell’inizio deidi finaleil. La decisione, salvo nuovi ripensamenti, è figlia di quanto comunicato da Giorgio Chiellini negli scorsi giorni. Il difensore della Juventus e della Nazionale aveva spiegato che nel casosi fosse trovata di fronte una squadra impegnata nel gestoil razzismo si sarebbe accodata. Un modo per “solidarizzare” con chi aderisce all’iniziativa, aveva ...

Advertising

RaiSport : #Nazionale. Gli #Azzurri hanno scelto di non inginocchiarsi (gesto simbolo della lotta al razzismo e del movimento… - Corriere : Cinque azzurri si inginocchiano prima del fischio di inizio - Paolo_Bargiggia : Stiamo raggiungendo dei livelli di delirio totale. E adesso ci sono caduti anche 5 pappagalli di @Vivo_Azzurro. E l… - tetesceneryy : RT @backtvlouis: Non ho ancora visto gente parlarne, rimediate invece di parlare di cazzate su cazzate. Era facile parlarne quando era un t… - canyonmoon_n28 : RT @backtvlouis: Non ho ancora visto gente parlarne, rimediate invece di parlare di cazzate su cazzate. Era facile parlarne quando era un t… -