Black lives matter, il pressing della sinistra piega la Nazionale: azzurri in ginocchio contro il Belgio (Di lunedì 28 giugno 2021) “Nì” contro il Galles, “no” contro l’Austria, forse “sì” contro il Belgio. Sarà probabilmente un virus con più varianti del Covid-19 quello che impedisce all’Italia, in questo caso quella del pallone, di tenere il punto. Fatto sta che, almeno a dar retta agli ultimi boatos, pare che la Nazionale abbia deciso di piegarsi alla mistificazione del Black lives matter e quindi di inginocchiarsi in campo subito dopo il fischio d’inizio del match contro Lukaku e compagni. «Lo faremo per solidarietà con i belgi e non per la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 giugno 2021) “Nì”il Galles, “no”l’Austria, forse “sì”il. Sarà probabilmente un virus con più varianti del Covid-19 quello che impedisce all’Italia, in questo caso quella del pallone, di tenere il punto. Fatto sta che, almeno a dar retta agli ultimi boatos, pare che laabbia deciso dirsi alla mistificazione dele quindi di inginocchiarsi in campo subito dopo il fischio d’inizio del matchLukaku e compagni. «Lo faremo per solidarietà con i belgi e non per la ...

